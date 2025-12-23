VÍDEO | Juan Sanguino analiza la crisis entre Alejandro Sanz y Candela Márquez: "Esto está siendo una ruptura en tiempo real"

Juan Sanguino analiza en Zapeando los indicios que apuntan a una posible ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez. Movimientos en redes sociales, fotos borradas y mensajes con doble sentido han disparado las especulaciones sobre el fin de su relación.

En este vídeo de Zapeando, Juan Sanguino analiza lo que podría convertirse en la ruptura más sonada del año. Según la revista ¡Hola!, Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez habrían puesto punto y final a su relación.

"Nos encantaba esta pareja", lamenta Sanguino. El periodista explica que una de las primeras señales ha sido un gesto en redes sociales: "Resulta que Candela ha dejado de seguir a Alejandro en Instagram. Él todavía la sigue a ella, así que tiene la suerte de ver los 'story' que está publicando ella, que está con el móvil que hecha humo".

La actriz habría estado subiendo imágenes a sus redes sociales para después borrarlas a los pocos minutos. Entre ellas, fragmentos del videoclip de La Perla, de Rosalía. "Candela se tomó la molestia de recortar ciertas partes: 'La lealtad, la fidelidad es un idioma que nunca entenderá'. ¿Qué creéis que querrá decir?", bromea Juan Sanguino.

Pero la actividad de Candela Márquez no terminó ahí. Durante un buen rato siguió publicando y eliminando imágenes. Sin embargo, una periodista del programa Y ahora Sonsoles logró hacer una captura de una de esas publicaciones y mostrarla en televisión. En la imagen aparecían unos ciervos con cuernos, un detalle que no pasó desapercibido.

"Son un poco de idas y venidas", apunta Sanguino, recordando que no es la primera vez que la actriz deja de seguir al cantante en redes sociales. Además, añade un dato reciente que añade más confusión: "El jueves pasado fue el cumpleaños de Alejandro Sanz y estuvieron juntos en el concierto de Juan Luis Guerra. Estamos al filo de la actualidad, esto está siendo una ruptura en tiempo real", concluye el periodista.

