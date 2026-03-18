VÍDEO | María Gómez, sobre el look de Guardiola en el partido del City contra el Real Madrid: "Es algo poco visto en Champions"

El equipo merengue ha conseguido vencer al equipo británico, pero una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el estilismo que ha escogido el entrenador del equipo de Reino Unido.

Este martes el Real Madrid ganaba al Manchester City, avanzando hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones. Dani Mateo, aficionado del Fútbol Club Barcelona, ha sido el encargado de felicitar a Miki Nadal, que no esconde que se fan del equipo blanco.

"El Real Madrid han sido unos grandes teloneros para el equipo que hoy también pasará la eliminatoria", recuerda el presentador de Zapeando, refiriéndose al Barça. A pesar de esta victoria, Tomás Roncero no puedo evitar manifestar su enfado en 'El Chiringuito' ya que, en su opinión, no se estaba hablando suficiente de esta victoria en el programa.

Pero esto no es lo único que ha llamado la atención a los zapeadores sobre el encuentro. Como señala María Gómez, también ha sido muy comentada la indumentaria de Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City "lució una camisa de cuadros, un poco leñador, algo poco visto en Champions".

La camisa se hizo viral y se ha publicado que cuesta 300 euros. "Pensaba que se la había dejado Iñaki, pero costando eso...", apunta Dani. "No descartemos que tras la derrota se esté planteando dejar el fútbol y hacerse leñador", añade Iñaki Urrutia.

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