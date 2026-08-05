VÍDEO | Una madre se hace viral por recurrir a su hija para mandar un mensaje a Mikel Oyarzabal

La mujer le pidió a Marta, a través de un mensaje de WhatsApp, que la ayudara a transmitir un mensaje de admiración al jugador de la Selección Española de Fútbol.

El furor por el Mundial continua. Y, en este caso, esa fiebre es la que tiene una mujer por un jugador de la Selección Española de Fútbol. La historia, que se ha hecho viral por razones obvias, ha sido compartida por su hija, Marta.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el sueño de esta mujer es poder enviarle un mensaje a un futbolista. En concreto, a Mikel Oyarzabal. Para conseguirlo, la señora ha decidido recurrir a su hija.

"¿Tú tienes Instagram? Quiero mandar un mensaje a una persona", le dice la mujer a Marta por WhatsApp. Esta le pregunta a quién, y la mujer aclara que es al jugador de la Selección. "¿Se lo mandas por mí?", le pide.

Su hija quiere saber qué le quiere decir al futbolista. Y esta le da un mensaje muy concreto: "Hola, soy la mamá de la persona titular de esta cuenta. Me hace mucha ilusión decirte que te admiro, me pareces increíble, con la cabeza muy bien amueblada. No cambies nunca".

"Pero ¿tú lo conoces para decirle todo eso?", pregunta, Marta, incrédula. "No, pero me hace mucha ilusión que lo sepa", responde ella. Su hija aclara que el deportista no va a ver su mensaje. "Pues se lo mandas también por las redes de la Real Sociedad", responde ella.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido