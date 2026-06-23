VÍDEO | Leonardo Dantés estrena su nuevo rap: "¡Loco perdido te tienen los ojitos de Rocío!"

El artista ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que muestra un pequeño fragmento de su nuevo single 'Díselo ya'.

Leonardo Dantés ha sacado una nueva canción. El artista ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que canta el tema en el que ha querido innovar ya que es un rap. Lo ha titulado como 'Díselo ya'.

"¡Loco perdido! ¡Loco perdido te tienen los ojitos de Rocío!", dice su canción. "¡Díselo ya, díselo ya!", sigue el tema, "O el día menos pensado con otro la verás". "Como el rap es la música de la calle ha grabado el vídeo en un callejón", comenta Miki Nadal.

Dani Mateo, por su parte, señala que las canciones de Bad Bunny, "antes de arreglarlas suenan así". "Y después...", apunta Miki. El presentador de Zapeando afirma que el rap le ha encantado, "pero para que sea un rap total le falta una pequeña base".

Por ese motivo, el programa ha añadido esa base para que el tema sea redondo. Descubre cómo es la composición final en el vídeo sobre estas líneas.