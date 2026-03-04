VÍDEO | Juan Sanguino, sobre la supuesta boda secreta de Zendaya y Tom Holland: "El estilista es muy vacilón"

El estilista de la actriz, Law Roach, contaba en la alfombra roja de los premios SAG que la pareja había pasado por el altar. Una noticia que dejaba a la prensa boquiabierta.

El estilista de Zendaya, Law Roach, sorprendía en la alfombra roja de los premios del sindicato de Actores de Hollywood al confirmar que la actriz y Tom Holland se habrían casado. Juan Sanguino aclara qué se sabe sobre el supuesto enlace.

El periodista cuenta que la pareja no asistió a la gala y la prensa aprovechó para preguntar al estilista sobre el look de boda de Zendaya. Este respondió que la boda ya se había producido. "Te la perdiste", añadía, entre risas.

Sanguino indica que a Roach "le gusta mucho ser famoso". "El estilista es muy vacilón, igual le estaba tomando el pelo a la reportera", señala Juan, "pero sí es cierto que las campanas de boda llevan sonando mucho tiempo".

"Por si faltaba leña en este fuego, tras las declaraciones del estilista se viralizó una supuesta foto de la boda", cuenta el periodista. Sanguino aclara que "por mucho grano que le hayan metido para que parezca real, todo apunta a que es un montaje con la IA".

Después, mucha gente decidió crear más montajes sobre cómo podría haber sido la supuesta boda. Sanguino expone que se hacen estos montajes debido a que la gente tiene muchas ganas de que esa boda se produzca.

