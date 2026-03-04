VÍDEO | 'Enrique Cerezo' aclara quiénes son Tom Ford y Smith: "Son dos jugadores que pidió nuestro entrenador Nina Simone"

Miki Nadal se convierte en el presidente del Atlético de Madrid para aclarar quienes son Tom Ford y Smith, los 'fichajes secretos' del equipo madrileño.

Este martes el Atlético de Madrid se clasificaba para la final de la Copa del Rey después de eliminar al Fútbol Club Barcelona, pero, como cuenta Virginia Riezu, "la previa del partido estuvo marcada por unas declaraciones de Enrique Cerezo, presidente del Atleti. Al querer destacar a varios jugadores de su equipo se inventó a dos: Tom Ford y Smith.

"¿Fue un lapsus o el Atleti ha fichado a esos dos futbolistas en secreto?", se pregunta Dani Mateo. Para conocer la respuesta a esta pregunta, Zapeando cuenta con 'Enrique Cerezo', que visita el programa para aclarar esta cuestión.

El 'presidente' cuenta que están muy ilusionados por jugar la final y que él tiene muchas ganas de compartir el palco con "su majestad el rey Camilo VI". Dani pide que aclare quiénes son Tom Ford y Smith. "¿Son reales o ha confundido a los jugadores de la plantilla?", plantea Mateo.

"Qué ignorantes son ustedes", responde, "Tom Ford y Smith son dos grandes jugadores que pidió nuestro entrenador Nina Simone". 'Cerezo' expone que se van a complementar muy bien con "Grizzly, Coco y Morente, los tres mediapunta". "Deduzco que se refiere a Griezmann, Koke y Llorente", señala Dani.

Mateo aclara, además, que el entrenador se llama Simeone. "A ver, Wyoming, eso es lo mismo", responde el 'presidente', "es que de fútbol se poco, mi verdadera pasión era el cine español". "He trabajado con los más grandes", aclara: "Antonio Ruedines, José Luis Garfield y Alex de la Amnesia".

