VÍDEO | Juan Sanguino lo cuenta todo de la serie sobre Rocío Jurado que se rueda en Chipiona: del reparto al salseo familiar

Juan Sanguino analiza el rodaje de la serie sobre la vida de Rocío Jurado en Chipiona y cuenta que el guion parte de un guion de la propia cantante que podría derivar en batalla legal entre sus hijas.

Estos días se rueda en Chipiona la serie sobre la vida de Rocío Jurado, en la que está implicada personalmente la hija de la tonadillera, Rocío Carrasco. El rodaje, además, coincide con el veinte aniversario de su muerte, que se produjo un 1 de junio.

Juan Sanguino explica que el guion se ha escrito a partir de un diario personal de Rocío Jurado que apareció de forma inesperada. El experto señala que la otra hija de la cantante, Gloria Camila, "quiere iniciar trámites legales para pedir ese diario".

"¿Para qué lo quiere, a parte de para leerlo, para hacer una lectura dramatizada en un programa un viernes por la noche?", se pregunta Sanguino.

En la serie, tres actrices encarnan a Rocío Jurado: Chloe de la Rosa la interpreta cuando es pequeña, Carmen Raigón es la Rocío adulta y Susana Córdoba recrea a la cantante en su etapa madura. De hecho, Sanguino señala que esta última ha causado impresión en Chipiona por su tremendo parecido físico.

Del resto de personajes, Martiño Rivas interpretará a Pedro Carrasco, mientras que Miguel Hermoso hará lo propio con Ortega Cano. De dar vida a Rocío Carrasco se ocupará Marta Hoyos. También se sabe que habrá un cameo de Bertín Osborne interpretándose a sí mismo, mientras que Sanguino se pregunta "quién va a hacer de Raquel Mosquera".

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