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'El Niño', en Brasil

VÍDEO | Belén Samper analiza el impresionante torrente de agua que pone en peligro a los turistas en las cataratas de Iguazú

Belén Samper explica en Zapeando cómo los efectos de 'El Niño' han provocado que el río Iguazú multiplique por cinco su caudal y deje una imagen tan espectacular como peligrosa en la Garganta del Diablo.

Belén Samper explica en Zapeando cómo los efectos de 'El Niño' han provocado que el río Iguazú multiplique por cinco su caudal y deje una imagen tan espectacular como peligrosa en la Garganta del Diablo.

El temporal en el sur de Brasil dejó granizadas y vientos huracanados en el estado de Paraná. De hecho, Belén Samper explica en Zapeando que también se han visto tornados cerca de Curitiba, la capital de este estado.

También había grandes granizadas y vientos de más de 150 kilómetros por hora en el estado Río Grande do Sul, donde tres millones de personas se quedaron sin luz e incluso se llegó a derrumbar un edificio. Esta zona de Brasil está sufriendo particularmente la aparición de 'El Niño' con tornados más frecuentes.

También en Brasil, las cataratas de Iguazú dejaban una espectacular imagen donde un torrente de agua bajaba prácticamente a ras de las plataformas abarrotadas de turistas.

Una situación que, apunta Belén, "no es segura y, de hecho, acaban de cerrar el parque". La meteoróloga señala que están bajando ocho millones de litros por segundo, "lo que equivale a llenar tres piscinas olímpicas en tan solo un segundo".

La influencia de 'El Niño' ha obligado a que el río multiplique su caudal por cinco, además de provocar que el agua baje más marrón que de costumbre. Ante esta situación, el Parque Nacional de Iguazú ha cerrado de manera preventiva la Garganta del Diablo durante 40 días.

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