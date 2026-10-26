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Cuando el cambio de armario puede acabar en divorcio: "Lo tiene que hacer uno solo, porque si no, cambias también de pareja"

El humorista Manolo Lera reflexiona en este vídeo viral que recoge Aruser@s acerca de uno de los eventos bianuales que marca la vida de toda pareja: el cambio de armario.

Cuando el cambio de armario puede acabar en divorcio: "Lo tiene que hacer uno solo, porque si no, cambias también de pareja"

"Es verdad que el cambio de armario puede acabar en divorcio", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral del humorista Manolo Lera.

En él, el cómico reflexiona sobre este evento bianual que marca la vida de toda relación de pareja. Un domingo cualquiera, su novia se había levantado "con ganas de polémica", según él.

Es por ello que le pidió que hiciera con ella esta tarea tan molesta y desquiciante para muchos. "Os voy a dar un consejo: el cambio de armario lo tiene que hacer uno solo, porque si lo hacéis en pareja, es cambio de armario y cambio de pareja", bromea (o no).

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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