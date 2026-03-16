VÍDEO | Itziar Miranda presenta en Zapeando la segunda temporada de 'Entre tierras': "Se hablan de cosas muy importantes"

Ya está disponible en Atresplayer la segunda temporada de esta serie, que cuenta con un gran elenco de actores como Megan Montaner, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal o Ginés García Millán, entre otros.

Desde este domingo ya se puede ver en Atresplayer el primer capítulo de la segunda temporada de 'Entre tierras', "la serie que ya lo petó muy fuerte en la temporada pasada", señala Miki Nadal. Itziar Miranda, una de sus protagonistas, visita Zapeando para contar qué podemos esperar de la vuelta de esta ficción de Atresmedia.

"Es muy bonita la serie", señala la actriz. Itziar cuenta que en esta temporada "se hablan de cosas muy importantes" como, por ejemplo, la España vaciada. Además, indica que hay muchos personajes femeninos "muy fuertes e interesantes". Miranda indica que también la serie recuerda la importancia del feminismo desde hace mucho. "No es una moda, ya había esta sororidad en los años 80", indica.

La actriz afirma que "cada capítulo acaba más alto si cabe". "No quiero desvelar nada, pero cuando, Miki, veas este primer capítulo ya me llamarás", añade Itziar. Miranda interpreta a una de las jornaleras que trabaja para los Cervantes y, además, es amiga y confidente de la dueña, María.

"Dicho así suena un poquito a la empleada pelota", señala Isabel Forner. La actriz indica que "los tiros no van por ahí". "Es amiga amiga", indica, "y yo también tengo mis pequeñas tierras".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.