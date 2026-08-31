Cazan a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias en Trujillo (Cáceres): "Tienes abrazos, tienes complicidad..."

El periodista Javi de Hoyos publicaba en su perfil de redes sociales unas imágenes en la que se podía ver a los actores paseando por este municipio de Cáceres.

Hace unos meses se publicaron unas imágenes de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias muy cómplices en Madrid, algo que daba pistas de que ambos podrían ser algo más que amigos. Pero, por lo que ha publicado el periodista Javi de Hoyos, parece que la pareja ya no se esconde.

Juan Sanguino explica que de Hoyos ha recibido unas imágenes en las que se puede ver a la pareja de actores paseando por Trujillo, en Cáceres. El periodista señala que alguien los vio paseando por este municipio, les hizo fotos y se lo mandó al periodista.

"Tienen el combo completo del vocabulario del corazón", señala Sanguino, "tienes abrazos, tienes complicidad, tienes risas, arrumacos, confidencias... ya no se esconden". "Lo más importante es que son una pareja de personas guapísimas", añade.

"Han ido Trujillo, eso es una relación seria", comenta Nacho García, "con un 'que sí, que no' no vas a Trujillo". "Si te aburres o discutes en Trujillo, luego te tienes que volver, el silencio es incómodo...", concluye Sanguino.

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