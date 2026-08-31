Ahora

Visto en redes

Cazan a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias en Trujillo (Cáceres): "Tienes abrazos, tienes complicidad..."

El periodista Javi de Hoyos publicaba en su perfil de redes sociales unas imágenes en la que se podía ver a los actores paseando por este municipio de Cáceres.

El periodista Javi de Hoyos publicaba en su perfil de redes sociales unas imágenes en la que se podía ver a los actores paseando por este municipio de Cáceres.

Hace unos meses se publicaron unas imágenes de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias muy cómplices en Madrid, algo que daba pistas de que ambos podrían ser algo más que amigos. Pero, por lo que ha publicado el periodista Javi de Hoyos, parece que la pareja ya no se esconde.

Juan Sanguino explica que de Hoyos ha recibido unas imágenes en las que se puede ver a la pareja de actores paseando por Trujillo, en Cáceres. El periodista señala que alguien los vio paseando por este municipio, les hizo fotos y se lo mandó al periodista.

"Tienen el combo completo del vocabulario del corazón", señala Sanguino, "tienes abrazos, tienes complicidad, tienes risas, arrumacos, confidencias... ya no se esconden". "Lo más importante es que son una pareja de personas guapísimas", añade.

"Han ido Trujillo, eso es una relación seria", comenta Nacho García, "con un 'que sí, que no' no vas a Trujillo". "Si te aburres o discutes en Trujillo, luego te tienes que volver, el silencio es incómodo...", concluye Sanguino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sin fechas ni soluciones claras en su vuelta de vacaciones: Sánchez no fija plazos para solventar la crisis migratoria en Ceuta
  2. Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible "menoscabo" de dinero público
  3. Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak
  4. Nepal, contra el reloj: se sigue buscando vida bajo el lodo cinco días después de la riada
  5. Acusan de homicidio a la tripulación del barco hundido en Chipre con ocho fallecidos
  6. Muere un joven de 25 años en el incendio de un garaje de bicicletas eléctricas en el distrito de Arganzuela (Madrid)