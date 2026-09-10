VÍDEO | Glòria Serra habla sobre sustituir a los presentadores por IA: "Solo lo harán aquellos que tienen poca imaginación"

La presentadora se ha convertido en una presentadora hecha con Inteligencia Artificial para promocionar la nueva temporada de 'Equipo de Investigación'. Por ese motivo, reflexiona sobre esta tecnología en Zapeando.

El pasado viernes comenzaba la nueva temporada de 'Equipo de Investigación', uno de los grandes referentes del periodismo de investigación, y su presentadora, Glòria Serra, ha visitado Zapeando para contar los secretos de la nueva temporada.

Dani Mateo no puede evitar comentar la promoción de esta nueva temporada en la que, como señala, Glòria "aura más 2.000". En las imágenes se plantea cómo sería sustituir a la presentadora por una Inteligencia Artificial.

"Hay gente que se ha pensado que era IA", comenta Serra, "pero es obvio que yo hago las dos cosas". La periodista señala que esto es gracias al trabajo de sus compañeros y compañeras de estilismo y maquillaje.

La presentadora cree que sustituir a los presentadores por un presentador creado con IA demuestra "falta de imaginación" ya que la IA "copia la realidad". "Solo lo harán aquellos que tienen poca imaginación", añade. Además, cree que eso "tiene un futuro corto".

'La ruta de la fruta barata'

Este viernes el programa estrena 'La ruta de la fruta barata'. "En mi barrio hay 25 fruterías de estas", señala Nacho García. Serra cuenta que, por ejemplo, la fruta que venden está "algo tocada", lo que explica que tenga un precio menor. "Pero ¿dónde está el secreto?", plantea.

Gloria señala que, además de tener un horario de apertura más amplio, "el secreto está en el sur, en Marruecos". "Mientras aquí se tiran decenas de miles de toneladas de frutas y verduras españolas, o no se recogen porque no es rentable, otros empresarios van allí, fundan empresas y se traen esa fruta y verdura más barata", explica.

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