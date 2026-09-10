VÍDEO | Anna Simon enfrenta a María Gómez y Nacho García en una batalla de 'farmear aura': "Los dos me han dado un poco de vergüenza"

Anna Simon no solo habla en Zapeando de las batallas de 'farmear aura', también propone a Nacho García y María Gómez enfrentarse en directo. Así ha triunfado la zapeadora con un movimiento que han llamado el "baño checo".

Anna Simon vuelve a Zapeando y nos habla de las batallas de 'farmear aura', la última moda entre los jóvenes, que cuenta incluso con sus movimientos imprescindibles.

Tras explicarlos, la zapeadora los pone en práctica y propone que sean Nacho García y María Gómez quienes se midan ante la atenta mirada de 'Toto', todo un experto en batallas de 'farmear aura'.

Empieza Nacho , que en el vídeo sobre estas líneas ofrece un repertorio de cruces de piernas y saltitos. Después va María, que voltereta incluida, alucina a todos con un movimiento que denominan "el baño checo".

Mientras Anna reconoce que los dos le han dado "un poco de vergüenza", 'Toto' da su veredicto: asegura que ambos "se desenvolvieron con aura", pero apunta que a Nacho le faltó el 'six seven', mientras que María no solo lo hizo, sino que "le subió la dificultad". Por tanto, María es la ganadora: "Borracha de aura", señala Nacho.

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