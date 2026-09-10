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Batalla de 'farmear aura'

VÍDEO | Anna Simon enfrenta a María Gómez y Nacho García en una batalla de 'farmear aura': "Los dos me han dado un poco de vergüenza"

Anna Simon no solo habla en Zapeando de las batallas de 'farmear aura', también propone a Nacho García y María Gómez enfrentarse en directo. Así ha triunfado la zapeadora con un movimiento que han llamado el "baño checo".

Anna Simon no solo habla en Zapeando de las batallas de 'farmear aura', también propone a Nacho García y María Gómez enfrentarse en directo. Así ha triunfado la zapeadora con un movimiento que han llamado el "baño checo".

Anna Simon vuelve a Zapeando y nos habla de las batallas de 'farmear aura', la última moda entre los jóvenes, que cuenta incluso con sus movimientos imprescindibles.

Tras explicarlos, la zapeadora los pone en práctica y propone que sean Nacho García y María Gómez quienes se midan ante la atenta mirada de 'Toto', todo un experto en batallas de 'farmear aura'.

Empieza Nacho , que en el vídeo sobre estas líneas ofrece un repertorio de cruces de piernas y saltitos. Después va María, que voltereta incluida, alucina a todos con un movimiento que denominan "el baño checo".

Mientras Anna reconoce que los dos le han dado "un poco de vergüenza", 'Toto' da su veredicto: asegura que ambos "se desenvolvieron con aura", pero apunta que a Nacho le faltó el 'six seven', mientras que María no solo lo hizo, sino que "le subió la dificultad". Por tanto, María es la ganadora: "Borracha de aura", señala Nacho.

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