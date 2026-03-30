VÍDEO | Francisco Cacho adelanta el tiempo que hará esta Semana Santa: "Hay que celebrar"

El meteorólogo de laSexta viene a Zapeando con muy buenas noticias. Como cuenta a los zapeadores, esta Semana Santa "van a poder salir todas las procesiones" y, además, desde este lunes van a subir las temperaturas.

Quedan pocos días para poder disfrutar de los festivos de la Semana Santa. Por ese motivo, Zapeando cuenta con el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, para saber qué tiempo nos espera en los próximos días.

"Está toda España en vilo", comenta Nacho García, "Francisco, ¿qué quieres decirle a España para que te odie o te ame?". Cacho decide empezar con la lluvia y señala que, en principio, "solo va a llover en el Cantábrico y Baleares". Además, "seguirá nevando en Pirineos, seguirá el temporal de viento y oleaje en Cataluña y Baleares, pero, en el resto, no va a llover".

"Podrán salir todas las procesiones", añade, "y eso es algo bastante raro, porque es primavera y el tiempo está inestable". Cacho indica que esto es extraño ya que, por ejemplo, "que en Sevilla no llueva en toda la Semana Santa, solo ha pasado cuatro veces en 25 años".

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo señala que van a subir las temperaturas. "Hemos empezado la Semana Santa con frío de invierno, pero, a partir de ahora, van a subir", explica. Por ejemplo, esta misma tarde podremos disfrutar de entre cinco y ocho grados más que este domingo.

"Mañana suben mucho en Andalucía y, sevillanos, mañana pasaréis de los 22 de hoy a los 29 de mañana", añade. Málaga y Murcia van a superar también los 25 grados por la tarde. "Zamora, Valladolid y Cuenca van a rondar los 20", expone, "pero se mantiene el frío por las noches". "La buena noticia es que hoy te vas a ir vivo", comenta Dani Mateo, "y la mejor es que va a haber buen tiempo en Semana Santa".

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