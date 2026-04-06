VÍDEO | El fontanero de la NASA aclara qué ha pasado en la misión Artemis II: "Alguno se ha llevado una fabada de extranjis"
Nacho García se convierte en Joseba Jante, fontanero de la NASA, que ha sido trasladado hasta la misión Artemis II para solucionar los problemas de fontanería que están sufriendo.
El dos de abril se produjo el lanzamiento de la misión Artemis II. "Es la operación salida más tocha que ha habido en la Semana Santa", apunta Quique Peinado. Como explica el zapeador, "hoy se espera que la misión llegue a su fase más importante: la de orbitar sobre la cara oculta de la luna".
Peinado cuenta que lo más comentado de la misión ha sido que los astronautas han tenido varios problemas de fontanería, "concretamente con el tema del váter". "Por suerte, pudieron arreglarlo porque se encargó una de las tripulantes", añade María Gómez.
"Ya han atascado el baño y llevan cuatro días comiendo pildoritas", apunta Maya Pixelskaya, "no quiero pensar qué hubiese pasado si despegan después de comer en casa de mi madre". Dani Mateo explica que la NASA tenía un plan alternativo ante tales problemas: mandar a un fontanero.
Zapeando tiene la oportunidad de entrevistar a 'Joseba Jante', el fontanero de la NASA. "Antes de empezar, no soy de la NASA soy de la ÑASA: Servicio de Ñapas de la NASA", aclara. El 'fontanero' explica que no ha podido trasladarse hasta esta nave ya que antes tuvo que ir hasta la Estación Espacial Internacional a arreglar otro atasco.
"¿No podría haber hecho una excepción?", pregunta el presentador de Zapeando. "Yo sin problemas, pero también te digo: desplazamiento, festivo... les iba a salir más barato enviar otro cohete", responde 'Jante', "por eso les dije de hacerlo sin IVA".
Mateo pide al profesional que aclare a qué se ha debido el atasco en Artemis II. "¿Ha sido un problema con la expulsión de residuos?", plantea el presentador. "¿Expulsión de residuos? Ni tres días llevaban y toma atasco", responde, "para mí que alguno se ha llevado una fabada de extranjis".
El 'fontanero' cuenta que ya han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir: "He puesto un cartel que pone 'prohibido tirar papeles al WC' para que no haya problemas". "Van años luz por delante", comenta Mateo.
