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VÍDEO | Esta es la bizarra competición que se celebra en India: subirse los calzoncillos sin usar las manos

Los concursantes recurren a las técnicas más extrañas para conseguir su objetivo. ¿Quieres saber si alguno lo consigue? Descúbrelo en el vídeo principal.

Los concursantes recurren a las técnicas más extrañas para conseguir su objetivo. ¿Quieres saber si alguno lo consigue? Descúbrelo en el vídeo principal.

En India han llevado a cabo una llamativa competición: un concurso de ponerse los calzoncillos sin usar las manos. Así, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los participantes hacen movimientos de lo más extraños para conseguirlo.

Algunos lo intentan estando de pie, subiendo y bajando las piernas para, de esta manera, subir la prenda. Otros llegan a tumbarse en el suelo, llevando a cabo una especie de coreografía o tumbándose de espaldas con las piernas en el aire.

"A mí lo que me gustaría saber es quién pasa el antidoping en este concurso", comenta Nacho García, "si los concursantes o los jueces". "No se sabe de qué va", señala Dani Mateo, hablando del concurso.

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