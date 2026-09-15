VÍDEO | El 'dardo' de Dani Mateo contra el Gran Wyoming: señala su parecido con Doug the Pug

Víctor Algra ha destacado el perfil de este carlino, muy conocido en redes sociales gracias a sus vídeos y fotos. Pero para el presentador de Zapeando, el animal tiene un gran parecido con el presentador de El Intermedio.

En el mundo de los 'petfluencers' uno de los perfiles más destacados es el de Doug the Pug, un carlino que acumula 18 millones de seguidores. "Es toda una celebridad en Estados Unidos", comenta Mónica Cruz. "Y en España por las noches...", añade Dani Mateo, lanzando un 'dardo' directo a El Gran Wyoming, "presenta un programa muy bueno".

"Espero que se esté echando la siesta", señala la zapeadora, tras la pulla del presentador de Zapeando. Mónica señala, hablando de Doug, que siempre va con la lengua fuera. "¿Es mayor o se le ha quedado esa cara viendo el extracto de la cuenta corriente de su dueña?", pregunta Cruz.

Víctor Algra expone que es algo habitual en esa raza de perro. "También tiene que ver con que es un abuelete", añade. El veterinario indica que el animal tiene ya 14 años, pero, además, su dueña ha creado un emporio económico alrededor de Doug.

"El perrete protagoniza anuncios en la Super Bowl, ha vendido 500.000 peluches, juguetes, ropa, tarjetas de felicitación y cualquier objeto de merchandising que se os pueda ocurrir", comenta Algra. Además, su libro de fotos también fue un 'best seller' en el 'New York Times' e, incluso, ha salido en un videoclip con Katy Perry.

Doug, además, también tiene una marca de productos de bienestar para perros. Y, por si fuera poco, "el alcalde de Nashville, su ciudad natal, proclamó el 20 de mayo como el día de Doug the Pug", concluye Algra.

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