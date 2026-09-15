VÍDEO | ¿Ovnis o nubes agujereadas? Belén Samper explica cómo se forman estas inquietantes formas en el cielo

En Pensilvania se han visto unas extrañas formas nubosas donde cualquiera ve ovnis. Sin embargo, la meteoróloga Belén Samper ve lo que se llaman nubes agujereadas y explica en Zapeando cómo se forman.

En su sección de Zapeando, Francisco Cacho siempre nos viene con 'milongas científicas' para explicar fenómenos que, según María Gómez, "no tienen ningún tipo de explicación".

Es el caso de unas misteriosas nubes que han sido vistas en Pensilvania y que la zapeadora tiene claro que son ovnis. "Que no nos engañen, que nos digan la verdad", reclama Dani Mateo.

Belén Samper, que sustituye al meteorólogo durante sus vacaciones, nos cuenta que se tratan de nubes agujereadas, que se forman cuando "tenemos una capa de nubes uniforme y muy alta, por lo que algunas gotas están muy frías y entran en un estado que llamamos de superenfriamiento", donde el agua está a temperaturas bajo cero, pero sigue en estado líquido si no tienen perturbación.

En el momento que algo las mueve, como el paso de un avión en este caso, se congelan y aparecen pequeños cristales de hielo que van creciendo y pesan cada vez más. Por eso el centro se va hundiendo.

Sin embargo, para ir creciendo necesitan de las gotas de alrededor, que acaban evaporándose, por lo que una parte de la nube desaparece, pero la forma interna pesa más por los cristales de hielo.

"Pero si cada vez os cuesta más explicarlo", reacciona Dani Mateo, convencido de que son los extraterrestres.

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