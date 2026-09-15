El calor "tiene las horas contadas", pero llegan las lluvias: Belén Samper desvela la previsión del tiempo para esta semana, en vídeo

Belén Samper comparte la previsión del tiempo para esta semana, donde la llegada de un frente por el norte dejará importantes lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas que en Zaragoza llegará a los 10 grados en 24 horas.

Belén Samper sustituye a Francisco Cacho, de vacaciones, y nos cuenta qué tiempo va a hacer esta semana, donde todo apunta que el calor deja paso a las lluvias.

La meteoróloga de laSexta explica que llega un frente por el norte que hoy ya está dejando lluvias y una bajada de las temperaturas. En el resto de la semana, afirma, "este calor tiene las horas contadas".

Mañana tendremos una bajada brusca de las temperaturas que en zonas como Zaragoza será de hasta 10 grados, mientras que en el norte ya entrarán en el otoño. En el sur, por su parte, el calor resiste, si bien no se llegará a los 40 grados.

El ojo está puesto en el Mediterráneo, donde a partir de la tarde de mañana se pueden formar lluvias muy intensas. En Cataluña, donde se esperan 100 litros por metro cuadrado en dos o tres horas, hay riesgo por inundaciones. También habrá granizo de gran tamaño en Aragón, Comunidad Valenciana o la zona este de Castilla-La Mancha.

A medida que avance la semana las lluvias irán perdiendo fuerza, mientras que en lo que respecta a las temperaturas, aunque para el fin de semana se recuperan, ya no serán las de verano.

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