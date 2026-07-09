El vídeo viral de una pedida de mano con avioneta que sorprende por lo cerca que vuela de los bañistas

Martín organiza una original proposición de matrimonio para Sofía con una pancarta remolcada por una avioneta en plena playa. Sin embargo, lo que más llama la atención del vídeo no es la pedida.

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los mejores virales de la temporada, entre ellos el de una sorprendente pedida de mano en la playa protagonizada por Martín y Sofía.

Para pedir matrimonio a su pareja, Martín recurre a una avioneta que sobrevuela la playa arrastrando una pancarta con el mensaje: "¿Te casarías conmigo?". Sin embargo, más allá del romántico gesto, lo que más sorprende del vídeo es la escasa altura a la que pasa la aeronave, muy cerca de las personas que disfrutan del día en la arena. "Me parece una horterada", comentaba Rocío Cano, mientras que Cris Dalmau mostraba su preocupación: "¿No vuela muy baja la pancarta?". "Al menos el letrero no tiene faltas, que ya es algo", zanjaba con humor Óscar Broc.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido