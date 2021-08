Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo destaca que es "un lunes maravilloso de agosto", pero afirma que ve a Valeria Ros algo de bajón. "Has venido algo más triste hoy", afirma el presentador a la joven, que cuenta qué es lo que le pasa realmente.

"Me da pena que no haya fiestas, roce ni jugueteo", señala Valeria Ros, que afirma que echa de menos que no haya "una fichita a un metro". Por su parte, Iñaki Urrutia cuenta el mal rato que pasó cuando al empezar sus vacaciones se quedó tirado con el coche al quedarse sin batería. Eso sí, la anécdota mejoró cuando se hizo amigo de dos agentes de la Guardia Civil que pararon a ayudarle.