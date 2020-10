Valeria Ros cumple por todo lo alto 34 años en el plató de Zapeando. "¡Felicidades, Valeria!, ¿qué se siente?", destaca Dani Mateo nada más empezar el programa. La zapeadora, a punto de dar a luz a su primera hija, celebra su cumpleaños bromeando con su edad: "¡24 ya!".

Además, Valeria destaca que su vida "es un coñazo" y estar en Zapeando "es un subidote": "No te voy a decir algo que no siente, sino la verdad, estar aquí con vosotros es lo mejor que me ha pasado en la vida".