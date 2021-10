Pablo Albuerne, conocido por sus más de 100.000 seguidores en Instagram como Gipsy Chef vuelve al plató de Zapeando para realizar en directo una de sus extrañas mezclas. Esta vez, el original chef sorprende a los zapeadores al aparecer con una caja de herramientas. Y es que Gipsy Chef trae al programa "el plato perfecto para Halloween", un risotto de Halloween cuya clave es la base de calabaza.

Durante el cocinado en directo, saltan chispas entre Valeria Ros y Pablo Albuerne. Incluso, Dani Mateo, que se da cuenta de la situación. "No me mires así, Pablo, que me das miedo", afirma Valeria Ros, que explica que hace unos días Pablo le llevó unas flores. Mientras Dani Mateo, da más juego a la situación: "Pablo, lo que le das a Valeria no es miedo". Pero la cosa no queda ahí y es que Valeria Ros y Pablo Albuerne, al que incluso se le caen cosas de los nervios, continúan tonteando en directo ante las risas de sus compañeros. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.