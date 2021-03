Miki Nadal muestra en Zapeando una nueva aventura de Paco García, el legendario reportero de 'Murcia Conecta'. Esta vez, el hombre ha tenido que cubrir un incendio en Murcia, y, como no podía ser de otra manera ha dejado grandes momentos, como los continuos toques de atención que le daban desde los bomberos o la policía.

Esta técnica de Paco para informar recuerda a Valeria Ros su táctica para ligar: "Yo lo he hecho alguna vez de fiesta, empiezo a hablar, no le dejo hablar y termino en su casa y acaba cayendo, claro", destaca la joven entre las risas de sus compañeros. "Me encanta que la técnica del 'comeorejas' funciona", destaca divertida Lorena Castell.