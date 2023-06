El próximo sábado 8 de julio Tamara Falcóe Íñigo Onieva se darán el 'sí, quiero' en Madrid. Pero antes, la Marquesa de Griñón ha visitado El Hormiguero para hablar de cómo será su boda: "Durará tres días". Pero a Pablo Motos tan solo le ha invitado a uno. Además, todavía le falta hacerse la prueba final del vestido de novia que, recordemos, está en Nueva York. Por lo que ha planeado un viaje de ida y vuelta en el día para ultimar detalles.

Durante la entrevista también ha confesado que no sabe cómo va a repartir a los invitados en las mesas: "Todavía no me he puesto con el sitting". Un hecho que hace 'flipar' a Nuria Roca.

Además, en este vídeo, Ares Teixidó desvela el "detallito curioso" que le ha pedido Isabel Preysler a Tamara Falcó antes de su boda con Íñigo Onieva: ¿Le habrá pedido hacer una despedida de soltera de madre e hija? ¿Que Tamara duerma una semana con ella? ¿Que Íñigo firme la separación de bienes? O ¿Que prohíba a los invitados cantar 'que se besen los padrinos?