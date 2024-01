La fama de Taylor Swift no conoce límites, tampoco las teorías conspiranoicas alrededor de su figura. Según un exorcista, la cantante atrae "fuerzas demoníacas" en sus conciertos cuando canta 'Willow', si bien asegura que lo hace de forma accidental. "Es como cuando le das a la videollamada del WhatsApp sin querer", bromea Quique Peinado, que explica que el exorcista recomienda "que no vayan a los conciertos si no quieren bailar el 'Shake It Off' con Lucifer".

En la misma línea, otra teoría de la conspiración defiende que Swift sería el clon de una líder satánica de los 80, pues guarda un parecido más que razonable con Zeena Lavey Schreck, exorcista de la iglesia de Satán. Sin embargo, Valeria Ros desvela en el vídeo sobre estas líneas su principal laguna: "La señora está viva, salió de la iglesia de Satán y ahora es budista".

Los rumores de Internet también dice que la cantante habría ido a ver a los New York Jets para cambiar las búsquedas de Google tras las críticas a su persona por usar su jet privado para ver jugar a su novio, con la contaminación que eso conlleva. También relacionado con los deportes, otra hipótesis sostiene que en aquella ciudad donde actúa, su equipo de la NBA pierde.