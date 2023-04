"He de reconocer que no soy experto en tampones, pero me atrevería a decir que vale para todo", sorprende Quique Peinado a sus compañeros con esta extraña afirmación. Y, es que, ha encontrado en Tik Tok el vídeo viral de una mujer que es capaz de maquillarse con ellos: "Pero con los que están sin usar", aclara el de Vallecas.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver las "múltiples funciones" que puede tener en belleza, ya que lo utiliza para aplicarse "potingues en toda la cara", "darse un toque de colorete y hasta para pintarse los labios". "Era lo que todos estábamos esperando", ironiza Quique Peinado, que no puede evitar comparar el resultado con el que le hizo a Marge Simpson el invento de Homer: "Se te queda como con la escopeta de Homer".