Taylor Swift sigue recorriendo Europa con su Eras Tour y, al igual que ocurrió en España, levanta pasiones entre sus 'swifties'. Pero, a pesar de que, como afirma María Gómez, la vean como una diosa en la tierra, la cantante es humana y, a veces, como cualquier persona, tiene que luchar contra las mucosidades.

La cantante ha actuado en Edimburgo y una cámara ha logrado captar un gesto de la cantante. Swift decidió limpiarse los mocos con la mano pero la acción provocó que la mucosidad terminara colgando de su mano mientras la artista seguía avanzando por el escenario. "Es una vela del tamaño de un cumpleaños", afirma María.

"Son cosas que pasan cuando das un concierto en Escocia, a nueve grados con vestidos que no dan mucho calor", añade la zapeadora. "Me parece feo que no lo regale, con eso una 'swiftie' se hubiera hecho una pulsera", comenta Dani Mateo.