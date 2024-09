Varios famosos han decidido excluir a sus hijos de sus testamentos, reflejando diferentes razones personales y filosóficas. Descubre que celebrities han tomado esa drástica decisión en el video principal de Zapenado.

El actor británico, conocido por su papel como James Bond, ha acumulado una fortuna de 160 millones de dólares. Posee dos lujosas mansiones, una en Londres y otra en Nueva York, así como una impresionante colección de coches de alta gama. Craig ha declarado que c, lo que le ha llevado a dejar a sus hijos fuera de su testamento.

Por su parte, el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal, con una fortuna de 400 millones de dólares y seis hijos, también ha decidido no incluir a sus hijos en su herencia. O'Neal explica que, en su opinión, sus hijos no deben beneficiarse automáticamente de su riqueza. "Él es el rico y sus hijos no", señala, adoptando una postura que refleja su deseo de que sus hijos se ganen su propio camino.

Finalmente, el icónico actor Jackie Chan, que ha acumulado 400 millones de dólares a lo largo de su carrera y posee cuatro mansiones, ha tomado una decisión similar. Chan cree firmemente en la filosofía de que sus hijos deben ganarse su propio dinero y no recibirlo por herencia. Para él, el trabajo y el esfuerzo personal son fundamentales para el éxito.