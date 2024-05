16 monjas burgalesas han roto con el Vaticano. Las hermanas clarisas de Belorado y Orduña, famosas por sus trufas de chocolate, han decidido romper con la Iglesia Católica. Para conocer un poco más sobre este 'culebrón', Zapeando charla con el periodista de Onda Cero Burgos, Sergio González.

Como cuenta el periodista, "hay un tema de trasfondo, que es lo mas importante". Las monjas tenían, "o tienen", un monasterio en propiedad, el de Derio. Su idea era vender ese monasterio para adquirir el de Orduña. Para ello, llegaron a un acuerdo tanto con el arzobispado de Vizcaya como con el de Vitoria. El problema vino cuando, como cuenta González, "el de Vizcaya no paga y, si no paga, no pueden comprar el de Orduña".

Y ahí empezaron los problemas. Las religiosas buscaron "un tercer actor en discordia": "Pablo de Rojas, que fue excomulgado por el arzobispo de Burgos". "En cuanto se enteraron que era Pablo de Rojas el que estaba por detrás, interesado en comprar el monasterio de Orduña, quisieron romper ese contrato de compraventa", añade el periodista. En ese momento, las clarisas avisaron de que debían indemnizarlas con 1,6 millones de euros si rompían el contrato de compraventa. "En definitiva", añade Sergio, "que se trata de vender un monasterio para comprar otro con un tercero que se intenta aprovechar porque les deja el dinero pero se van con él".

Sobre si este cisma tiene solución el periodista indica que en el monasterio de las clarisas se ofició misa pero, en lugar de que lo hiciera el sacerdote habitual vino otro que forma parte de la orden de la Pía Unión de San Pablo Apóstol. "Dio la misa según los años 50, en latín, y además no dejaron entrar a las personas de Belorado". Además, Mario Iceta, arzobispo de Burgos, ha intentado conciliar pero la abadesa de las clarisas no le coge el teléfono.