Francisco Cacho explica por qué los agricultores franceses ponen antorchas en sus viñedos y campos frutales, en vídeo

El meteorólogo de laSexta explica que en el país vecino utilizan varias técnicas para evitar que frene la floración de los árboles y así defender sus cosechas.

En Francia utilizan una curiosa técnica en los viñedos y campos frutales. Como presenta Isabel Forner, los agricultores colocan antorchas encendidas. "¿Por qué hacen esto los franceses?", pregunta la zapeadora a Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta explica que estamos en una época del año en la que se pueden producir heladas tardías, algo que puede arruinar la floración de los frutales. "Los agricultores se las ingenian para defender las cosechas", indica Cacho.

El primer método es recurrir a lámparas de parafina, "que suben un poco la temperatura, pero, en realidad, esa no es la función principal", señala Francisco. "Su función principal es impedir que el aire frío, que es más denso y pesa más, caiga en el fondo del valle", expone. Algunos agricultores en lugar de fuego recurren a ventiladores grandes.

Cacho explica otro método curioso que consiste en "regar plantas para que se congelen por fuera y así proteger su interior". "Cuando el agua líquida se congela, libera un poquito de energía en forma de calor", indica, "y eso mantiene por encima de los cero grados el fruto del interior".

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