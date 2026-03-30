Isabel Forner sale en defensa de Rosalía tras ser 'cazada' por los reporteros: "Hay que cuidar a nuestras estrellas"

"Yo no cabrearía mucho a Rosalía, es capaz de hacerte una canción como 'La Perla' , pero hablando de un reportero que era un pesado tremendo", comenta Isabel Forner en este vídeo.

Hoy tiene lugar el primer concierto de la gira 'Lux' que Rosalía va a dar en Madrid, después de tener que cancelar uno en Milán por una intoxicación alimentaria.

La cantante era cazada por los reporteros en un restaurante libanés de la capital, al que había ido a comer acompañada de Loli Bahía. Algo "muy feo" para Nacho García, que considera que los asaltos de la prensa deberían ser como cuando te metes en la piscina: "Hay que esperar un par de horas para que te dejen hacer la digestión".

Rosalía después fue vista paseando por un parque de la mano de Loli Bahía, donde recibió una nueva remesa de preguntas de los reporteros que no tuvo muchas ganas de contestar.

"Yo no cabrearía mucho a Rosalía", reacciona Isabel Forner, que advierte de que la cantante es capaz de "hacerte una canción como 'La Perla', pero hablando de un reportero que era un pesado tremendo".

"Ya la has cogido una vez, ves que no te ha respondido, que está con su chica... hay que cuidar a nuestras estrellas", comenta la zapeadora.

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