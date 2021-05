Santi Alverú trae a Zapeando una cuestión que está generando "controversia" entre los espectadores del programa: los estilismos de Dani Mateo. Y es que una de las espectadoras se pregunta por qué el presentador lleva camiseta en Zapeando y camisa en El Intermedio, y sostiene que, con la segunda opción, "está más guapo".

Una opinión que los zapeadores han debatido en el plató: así, Cristina Pedroche prefiere su look en Zapeando, mientras que Valeria Ros también lo tiene claro: "Me parece que estás bueno en los dos", sentencia. El propio aludido ha revelado en qué programa se encuentra más favorecido. Puedes ver su respuesta en el vídeo principal de esta noticia.

El reto de Valeria Ros

Otro espectador del programa ha lanzado un reto a Valeria Ros que la zapeadora no ha dudado en aceptar: hablar en 10 idiomas distintos. Un 'challenge' que ha realizado utilizando su ya famosa frase "do you have a lighter?". Puedes verlo aquí: