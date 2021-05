Un espectador de Zapeando lanza un reto a Valeria Ros: hablar en el plató en 10 idiomas diferentes. Un 'challenge' que la zapeadora no ha dudado en aceptar y que ha llevado a cabo con su ya mítica frase "do you have a lighter?". Una frase "que Valeria utiliza para ligar", según recuerda Santi Alverú.

"Me lo sé en todos los idiomas porque lo he utilizado en todos los países", asegura Valeria Ros, que ha repetido la frase en italiano, neerlandés, alemán, ruso, japonés... Puedes ver su pronunciación en cada una de estas lenguas en el vídeo principal de esta noticia.

¿Está Dani Mateo más guapo en Zapeando o El Intermedio?

Otra espectadora del programa ha caído en la cuenta de que Dani Mateo lleva camiseta en Zapeando y camisa en El Intermedio. ¿Qué 'outfit' prefieren los zapeadores? ¿Y el propio presentador? Puedes ver sus opiniones en este vídeo: