Un sacerdote peruano, Frank Suárez, afincado en Valencia está causando sensación gracias a sus versiones de las sesiones del artista argentino Bizarrap. Como cuenta Valeria Ros, el religioso busca "mandar un mensaje cristiano" a través de sus canciones. El cura ha publicado, en sus redes sociales, vídeos en los que emula a Nathy Peluso o Quevedo.

"Se acerco poco a poco y yo queriendo que me hable, luego me dijo 'vamos que te enseño el buen mensaje'", entona el cura en su particular versión de 'Quédate' de Quevedo. Frank también se ha animado con la sesión de Nathy Peluso y en su canción dice cosas como: "Ama a Yisucrist fantastic, esa fe es natural y no plastic". El sacerdote, además, se ha enfundado hasta el mismo outfit que la argentina para igualar al máximo su imitación.

A pesar de atreverse a ponerse en la piel de artistas tan conocidos para la Generación Z, el cura ha afirmado en sus redes que hay un artista que no imitará nunca: Rauw Alejandro. El cura, fan de la cantante Rosalía, se niega a hacer el 'cover' de la sesión del puertorriqueño debido a la traición del artista a la cantante catalana. "Eso no se le hace a la Rosi", afirma el religioso en un vídeo.