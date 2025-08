'Alvise Pérez' pide perdón versionando a Antonio Orozco: "Cien mil son un pastón, me los dio sin factura un criptobro"

Raúl Pérez se convierte en Alvise Pérez para cantar 'Devolveré la guita', su versión de la popular canción 'Devuélveme la vida'. No te pierdas su actuación en el vídeo principal.

El Intermedio recuerda esta imitación de Raúl Pérez. El cómico imitaba al político Alvise Pérez, fundador del partido 'Se acabó la fiesta'. El 'político' aprovechaba su visita al programa para confesarse frente a los espectadores de El Intermedio a través de una canción.

Como afirmaba, "de mí se han dicho muchas cosas, que soy un farsante, que soy un fabricante de bulos...". "Pero, por encima de todas ellas, hay otra verdad: tengo la mejor voz de la extrema derecha europea", añadía. 'Pérez' hacía su propia versión de 'Devuélveme la vida' de Antonio Orozco.

"Pido perdón por no haber facturado ni un euro, poco he durado, se acabó la fiesta pa' mí", comenzaba su tema. "Pido perdón por contarte mil trolas, por internet no dejáis de ponerme a parir", continua el tema.

"Devolveré la guita, devolveré la guita", afirma en el estribillo, "cien mil son un pastón, me los dio sin factura un criptobro". "Y ahora, devolveré la guita, devolveré la guita, cien mil son un pastón, así que mejor me los quedo yo. Y ahora... devolveré e la guita", acaba su canción.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.