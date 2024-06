Rocío López Bueno, más conocida como Roro en TikTok, es una de las promesas de las redes sociales. La joven triunfa en ellas con la tendencia "hazlo tú misma", haciendo que las recetas complejas parezcan sencillas.

La estrella de esta red social, comienza todos sus videos con haciendo referencia a su novio Pablo, como por ejemplo "A mi novio Pablo le apetecía..." y la joven elabora una la receta elegida por su novio. La joven ha charlado con los zapeadores y ha adelantado, en exclusiva, que se encuentra preparando el regalo de cumpleaños de su novio Pablo. "Llevo un mes trabajando", comenta y añade que se trata de una manualidad.

Sin embargo, no es todo oro lo que reluce. La influencer reconoce cuál ha sido la receta que no pudo hacerle a su novio Pablo. "Tengo una espina, una vez intente hacer cruasán y no me salieron. Tarde dos días y nada, tendré que repetirlo", lamenta.