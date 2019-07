Los colaboradores de Zapeando muestran las ventajas de ser viejo a la hora de hacer gamberradas. La ronda rápida comienza con Ana Morgade asegurando que "puedes conseguir droga con receta, tu camello lleva bata y esta en tu farmacia".

Por su parte, Chenoa cree que "si pierdes un diente en una pelea no hay que preocuparse, era cuestión de tiempo". Mientras que Quique Peinado opina que "puedes beber hasta perder el conocimiento. Total bebas o no, no te ibas a acordar igual".