Saray, una espectadora de 'Pasapalabra' ha enviado a Zapeando una duda que tiene sobre Roberto Leal: "Me gustaría saber si los dibujos que hace el presentador en la prueba musical realmente los hace él o se los hacen previamente, porque no me creo que le dé tiempo a hacerlos".

Ha sido el propio Roberto Leal el que ha respondido a la espectadora con un vídeo que ha enviado desde el plató de 'Pasapalabra'. "En casa no los hago porque tengo a los niños, al chihuahua, y tengo muchas cosas que hacer. Hago los dibujos aquí. Aprovecho lo que dura la pista musical para hacerlo", ha afirmado el periodista, quien se ha animado a hacer un dibujo para demostrar que tiene ese talento. Al acabarlo, que ha dedicado a Saray, le ha dedicado un mensaje a la espectadora: "No se puede ser tan incrédula".

Además, en Zapeando hemos recordado la escatológica confesión que hizo Marta Hazas en 'El Hormiguero': "Un día a mí y a otras dos nos echaron del coro; nos dijeron que cuando fuera el certamen entre colegios que competíamos yo no podía actuar porque cantaba mal y yo tengo el recuerdo de levantarme el uniforme y cagarles en el patio del colegio", confesó la actriz, quien dijo que, en ese momento, las monjas la llevaron "al psicólogo del colegio". "El psicólogo se rio mucho, me dijo que no me pasaba nada, y que había hecho lo que sentía: que mierda pa' ellas", relató.