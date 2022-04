"Marta Hazas es una persona rencorosa a niveles insospechados", ha afirmado Dani Mateo en Zapeando, tras lo que Miki Nadal ha añadido que la actriz confesó en 'El Hormiguero' "que cuando tiene un problema con alguien, no se guarda nada dentro".

Hazas contó a Pablo Motos que no reaccionó nada bien cuando la echaron del coro del colegio por "cantar mal": "Un día a mí y a otras dos nos echaron del coro; nos dijeron que cuando fuera el certamen entre colegios que competíamos yo no podía actuar porque cantaba mal y yo tengo el recuerdo de levantarme el uniforme y cagarles en el patio del colegio", confesó la actriz, quien dijo que, en ese momento, las monjas la llevaron "al psicólogo del colegio". "El psicólogo se rio mucho, me dijo que no me pasaba nada, y que había hecho lo que sentía: que mierda pa' ellas", relató.

"Ahora sabemos que Marta Hazas es impulsiva, y que tiene un tracto intestinal envidiable, porque no es fácil liberar a Willy a capricho", ha comentado Iñaki Urrutia tras escuchar la anécdota escatológica de Hazas.