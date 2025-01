La reacción de Quique Peinado al ver cómo un cirujano se opera a sí mismo: "Todo empezó con el típico 'a que no hay huevos'"

María Gómez trae a Zapeando un vídeo viral que la ha dejado boquiabierta. Tal y como se muestra en el vídeo que aparece sobre estas líneas, un cirujano de Taiwán explica el procedimiento que debe seguirse en las operaciones de vasectomía. Según la zapeadora uno de los 'consejos' del cirujano sería: "no cortes lo que cuelga".

Asimismo, señala un detalle de la explicación que hace el médico que le llama la atención. "Fijaos en la pizarra… ha dibujado un pollito, un bisturí y suponemos que un cascanueces", comenta la zapeadora

Sin embargo, la cosa no se queda en un simple vídeo explicando los pasos, sino que el propio cirujano se opera a sí mismo. Tras ver las imágenes, Quique Peinado no pudo evitar bromear diciendo que "todo empezó con el típico 'a que no hay huevos'".