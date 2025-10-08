La reacción de Miki Nadal al ver una habitación "futurista" forrada de papel de plata: "Han conseguido un bocata de panceta"

En la televisión canaria se han propuesto crear la habitación de hotel del futuro y, para ello, se han puesto manos a la obra y la han forrado completamente de papel de aluminio. El resultado, y la reacción de Miki Nadal, en este vídeo.

"No es un futuro muy alentador"

En el programa 'Una hora menos en Canarias' se han propuesto crear la habitación del futuro y lo han hecho forrándola entera, incluida la cama, las almohadas, la tele o el techo, completamente con papel de aluminio. "Ahora mismo somos un bocadillo envuelto", afirma la reportera.

"Querían una habitación futurista y lo que han conseguido es un bocata de panceta", reacciona Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Por qué en el futuro vamos a estar envueltos en papel albal?", se pregunta por su parte Dani Mateo, mientras Quique Peinado le responde que "no es un futuro muy alentador".

"Te ahorras calefacción", apunta Mónica Cruz buscándole el lado bueno, ante lo que Dani añade que también "que te dé igual morir" porque "si vives así ya te da igual lo del cambio climático".

