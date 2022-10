En el último programa de MasterChef "pasó de todo", comenta Dani Mateo, sobre todo con Lorena Castell, que "vivió un carrusel de emociones que ni los aficionados del Barça". Y, es que, la concursante "pasó por todas las fases posibles". Tras la primera prueba, y al clasificarse como una de las mejores cocineras, fue elegida capitana en exteriores.

Sin embargo, su capitanía fue todo un desastre: quemó la salsa holandesa "antes de empezar", no supo calcular las raciones y las setas tenían arena y "palitos". Pero, ante todo, se mostró positiva, porque cuando Jordi Cruz le preguntó cómo se había visto como capitana, ella no dudó en contestar: "Bastante bien, me daría un notable alto y estaría merecido".

Una opinión que no compartía el chef: "En estos diez años no ha habido ningún aspirante que no se haya llevado un broncón del carajo por la mala capitanía que has hecho hoy, pero contigo es imposible porque eres muy simpática", reconocía. Puedes ver los mejores momentos de la mala capitanía de Lorena Castell en el vídeo principal de la noticia, donde también te dejamos el desastre de la prueba de eliminación que casi le cuesta la expulsión.