Raquel Sánchez Silva visita el plató de Zapeando para hablar sobre su participación en el concurso 'Tu cara me suena', donde lo ha petado con su imitación de Zorra, la canción de Nebulossa. "Me ha faltado saludar a Valeria Ros", dice la concursante, que no duda en subirse a la mesa para saludar a la vasca, que destaca la buena acción de Raquel por Sant Jordi.

"El otro día fue Sant Jordi y esta mujer nos compró a todos un libro, también al equipo. Pero no el mismo", descubre la colaboradora de Zapeando, que confiesa: "¡No sabéis la ilusión que me hizo!". "Comprando a la gente", comenta Raquel Sánchez Silva. "Nos está comprando el podio para ganar Tu cara me suena", comenta Valeria Ros.

Por su parte, Iñaki Urrutia le advierte: "Eso no funciona así, tienes que comprar libros a otra gente". A lo que la también presentadora responde que fue "un poco idiota" porque se le fue la mano en la librería comprando libros, pero no compró para "el jurado". "Muy lista no soy", confiesa Raquel Sánchez Silva entre risas, por lo que descarta "las posibilidades de asaltar el podio".