¿No quieres casarte? Este joven lo arregla por 450 euros: "Me presenté en el altar y le dije que la quería"

Cada día surgen nuevas formas de reinventarse, y este joven emprendedor ha encontrado la suya: destrozar bodas por encargo. Un negocio tan curioso como polémico que ya le ha llevado a interrumpir veinte enlaces.

Hace unos días, Toñi Moreno entrevistó en el programa 'Hoy en día' a este peculiar emprendedor, que cobra 450 euros por irrumpir en bodas ajenas y provocar un escándalo. En apenas un año y medio de actividad, ya ha sido contratado para arruinar una veintena de celebraciones.

Según contó a la presentadora, todo surgió durante una conversación entre amigos. Una de sus amigas, que estaba a punto de casarse, le confesó que no quería hacerlo. "Si quieres, me presento yo y te rescato… llegó el día de su boda, me presenté en el altar y le dije que la quería", explicó en directo.

El invento ha sorprendido incluso a los zapeadores. "Menudo negocio se han inventado", comentó Miki Nadal con ironía. Aunque no pudo resistirse a dejarle un consejo al joven: "Yo me esperaría a reventar la boda en el banquete, que además de los 450 euros te llevas unos tápers".