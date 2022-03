El vídeo de Boticaria García bailando sevillanas en el plató de Pasapalabra sigue dando que hablar. Y es que, por tercer día consecutivo, los zapeadores siguen analizando la técnico de Boticaria "comiendo dos manzanas a la vez": "Hay gente manifestándose en Andalucía por estas sevillanas más indignada que por la luz y el gas".

"Marian lo ha vuelto a hacer, no se quedó contenta y ha vuelto a repetir un baile que pasará a la historia", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde Cristina Pedroche muestra que las sevillanas no es el único baile que Boticaria está dispuesta a versionar. En el vídeo de arriba versiona un tema mítica de los años 90 y entra en directo en Zapeando para hablar cómo sus amigos y familia se ríen de ella por estos momentazos que está protagonizando en Pasapalabra. "Estoy en Gran Canaria y he pedido paso porque ya no puedo más, mi madre y mi marido se ríen de mí, toda España se ríe de mí, decídmelo a la cara", destaca Boticaria García.

"Ya no puedo más, decídmelo a la cara": Boticaria García pide entrar en directo a Zapeando por los vaciles sobre sus bailes