Miguel Ángel Muñoz visita Zapeando para presentar UPA Next, la secuela de la mítica serie de los 2.000 'Un paso adelante' que ya se ha estrenado en ATRESplayer Premium. Pero cuando le ve Dani Mateo entrar al plató no puede evitar decir: "Cada vez que le veo me planteo mi sexualidad. ¡Es un espectáculo!".

"Te lo digo en serio, haz el favor de envejecer ya", le pide al sentarse a la mesa. Y, es que, como confirma Cristina Pedroche, el actor "está igual" que hace años: "En El Hormiguero le hicieron invitado Platinum y le pusieron un vídeo de todas las veces que ha ido al programa y está igual".

"No estoy igual, pero gracias, es un subidón venir a Zapeando", espeta el actor que, además aprovecha la ocasión para hacerle una propuesta a Dani Mateo, que Pablo Motos ya declinó en El Hormiguero. ¿Aceptará el presentador de Zapeando?