Se cumplen 22 años del estreno de uno de los programas más míticos de la televisión, 'El Diario de Patricia', un programa icónico de Antena 3 presentado por Patricia Gaztañaga en el que "vimos algunas de las historias más surrealistas de la televisión y de la vida en general", destaca Dani Mateo. Como la de este vídeo viral.

En él, un hombre llevaba a una mujer al programa para declararle su amor ante toda España y de su presentadora, pero la situación que se vivió no pudo ser más incómoda. "Alina que sepas que me gustas mucho, estoy enamorado de ti y que me gustaría empezar una relación contigo", se declaraba el hombre, que acto seguido le invitaba a tomar unas copas esa misma noche.

Sin embargo, la magia se terminó cuando la mujer soltó: "Pero, ¿usted quién es?". "Coño, un admirador tuyo", respondía él. Puedes ver este momentazo en el video principal de la noticia.