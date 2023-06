Dani Mateo conecta como cada tarde con el plató de Más Vale Tarde, donde le esperan Cristina Pardo e Iñaki López para contarle la actualidad informativa que tendrán en el programa. Pero también aprovechan esta conexión para felicitarle y preguntarle qué ha llevado a la redacción: "¡¡Nada!!", se escucha gritar a Miki Nadal por detrás.

"Te podrías haber estirado un poquito", recrimina Iñaki López a su compañero, a quien insta a decir la edad que ha cumplido: "44. Si me he hartado a decirlo", responde Dani Mateo. "¿44? Eres el mayor de laSexta", espeta el presentador de Más Vale Tarde: "Estáis Pedrerol y tú".

"Y Ferreras", puntualiza Cristina Pardo. Aunque Iñaki López le lleva la contraria: "No, Ferreras cumple 34 en julio". "Hablando me he despistado y no me acordaba de que sí traía algo para ti, Iñaki", dice Dani Mateo, al tiempo que se mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y le saca una peineta. Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas este divertido momento, ni la reacción de Iñaki López a esta ocurrencia.