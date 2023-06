Dani Mateo cumple 44 años este 1 de junio y Zapeando le tiene preparada una emotiva sorpresa: "Hoy es tu día", le recalca Cristina Pedroche, que le informa de que no van a hablar de la inteligencia artificial, tal y como él creía, sino que tiene una sorpresa: "Hemos llamado a alguien que quiere felicitarte". "No me gusta nada de esto", responde él visiblemente nervioso.

Es en ese momento cuando la de Vallecas da paso a una videollamada en la que están sus padres: "Esperemos que te haga mucha ilusión".

"¡Pero cómo sales sin gorra!", espeta Dani Mateo al ver a su padre en directo, y le pide que no le deje mal. Además, en la videollamada también participa su tía Pilarín, "es fan absoluta del programa", aclara Dani Mateo, mientras su tía aprovecha para mostrar un dibujo que le hizo de cuando era pequeño.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la felicitación al completo, además del regalo que le hacen sus padres en pleno directo. ¿Te lo esperabas? También te dejamos una sucesión de imágenes de Dani Mateo de pequeño.